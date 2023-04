Manuel Zelaya dice que sí hay solución para problema penitenciario hondureño

Tegucigalpa – El asesor presidencial, Manuel Zelaya, dijo este lunes que hay posibilidades de resolver el problema penitenciario nacional, que desde la reyerta simultánea en 4 cárceles del país ocurrido el fin de semana, ha sido tema de debate.

El expresidente Zelaya (2006-2009) recordó que en las penitenciarías hondureñas hay casi 20 mil personas privadas de libertad, “es evidente que se ha generado por muchos años de historia y ya con esta decisión de la presidenta (Xiomara Castro) de hacer una intervención fuerte, dura y radical”, refirió, al descartar una privatización.

“Ya hay una intervención, este gobierno el año pasado hizo una intervención policial a los centros penitenciarios, primero estuvo intervenido por militares, ahora está intervenido por la Policía, la crisis continúa heredada, es una crisis estructural”, afirmó.

Zelaya mencionó que se puede quitar a una persona u otra, pero la crisis está enraizada, está en la forma en que operan esas escuelas del crimen, pero, enfatizó que sí se puede encontrar respuestas.

“Esperamos hoy antes de las 9:00 de la noche. Mañana (también) será otro día de trabajo sobre esa materia para buscarle algunas salidas, no son salomónicas, no es que la presidenta tenga una vara mágica que diga bueno, se fue Juan Orlando (Hernández) pero todo lo demás queda arreglado, no es así”, dijo. VC