Manuel Zelaya denuncia persecución política y expresa respaldo a Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – El expresidente de Honduras y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, a través de sus redes sociales manifestó su rechazo al requerimiento del Ministerio Público interpuesto contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al considerar que se trata de un nuevo caso de persecución política.

En su mensaje, el exmandatario afirmó que el actual gobierno nacionalista mantiene el control de los tres poderes del Estado y aseguró que las instituciones son utilizadas para perseguir a opositores políticos.

En ese contexto, sostuvo que el requerimiento del Ministerio Público representa una nueva acción contra un militar que, a su juicio dijo, ha dedicado su vida al servicio del país.

Zelaya también hizo referencia a la trayectoria de Roosevelt Hernández, recordando que durante la crisis política de 2009, cuando él era presidente de la República, el entonces capitán Hernández recibió órdenes de capturarlo a su regreso al aeropuerto Toncontín.

Expresó que, pese a esos antecedentes, hoy le brinda su solidaridad por considerar que ha demostrado entrega al servicio de la patria.

Asimismo, indicó que Hernández cuenta, a su criterio, con el respeto y respaldo de numerosos oficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas, e invitó a la ciudadanía a conocer su trayectoria antes de emitir un juicio sobre su vida pública.

El expresidente reiteró que su partido se define como una organización de izquierda, revolucionaria, democrática y pacífica, y afirmó que continuará defendiendo la democracia, las garantías fundamentales y el derecho de toda persona a no ser perseguida por sus ideas o convicciones políticas. IR