Manuel Urgarte firma con el Manchester United hasta 2029

Redacción deportes – El centrocampista internacional uruguayo Manuel Ugarte, fichado hace un año por el París Saint Germain, ha sido traspasado este viernes al Manchester United, con el que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029, con opción aun año más, según anunció el club británico en un comunicado.

«El Manchester United se complace en confirmar que Manuel Ugarte se ha unido al club, sujeto a la inscripción», publicó la entidad inglesa en el tramo final del mercado, procedente del club parisino por una cantidad de unos 50 millones de euros.

El equipo francés abonó 60 hace un año para contratarlo desde el Sporting de Lisboa. Tenía contrato hasta 2028.

«Es una sensación increíble unirme a un club de esta magnitud; uno que es admirado en todo el mundo. El proyecto que la directiva del fútbol compartió conmigo es extremadamente emocionante. El Manchester United es un club ambicioso y yo soy un jugador ambicioso», valoró Manuel Ugarte en declaraciones a los medios de su nuevo club.

«La pasión de los hinchas es algo muy importante para mí. Sé lo increíbles que son los aficionados del United y no puedo esperar a jugar en Old Trafford. Soy alguien que está muy decidido a tener éxito. Me sacrificaré y daré todo por mis compañeros. Juntos lucharemos por ganar trofeos y alcanzar el nivel en el que este club tiene que estar», añadió.

Ugarte «era uno de nuestros principales objetivos para este verano», confirmó Dan Ashworth, director deportivo del Manchester United.

«Es uno de los mejores centrocampistas del mundo y tiene un excelente palmarés tanto a nivel de clubes como internacional. Sus cualidades, experiencia y pasión serán un gran complemento para nuestro fuerte grupo de centrocampistas», abundó el directivo sobre el futbolista de 23 años.

«Manuel es un jugador que hemos seguido de cerca y estamos emocionados de ver el impacto positivo que tendrá en el campo y en el vestuario mientras continuamos esforzándonos por el éxito», añadió.

Manuel Ugarte jugó 37 partidos, 27 como titular, durante la pasada campaña con el París Saint Germain a las órdenes de Luis Enrique Martínez, cuando comenzó como titular, pero fue perdiendo protagonismo con el desarrollo de la temporada.

Antes, en dos cursos en el Sporting de Lisboa, disputó 85 duelos, 61 de inicio, con un gol y tres asistencias. EFE