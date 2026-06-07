Manuel González suma su cuarto triunfo de la temporada, tercero consecutivo

Budapest- El español Manuel González ha sumado su cuarto triunfo de la temporada, el tercero consecutivo, al vencer el Gran Premio de Hungría de Moto2 disputado este domingo en el circuito de Balaton Park.

González dejó hacer a su rival de turno, el checo Filip Salac (Kalex), hasta que pasado el ecuador de la carrera, en la duodécima vuelta, pasó al ataque y se marchó en solitario en pos de la victoria.

Junto a él, en el podio húngaro, acabaron Filip Salac y el australiano Senna Agius (Kalex).

No estuvo muy acertado en la salidas Izan Guevara (Boscoscuro), el autor de la ‘pole position’, que vio cómo se le colaba por el interior el checo Filip Salac (Kalex) en curva de final de recta y poco después también lo hizo el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), que supo ganar el interior de la trazada para conseguir la segunda posición.

Antes de cumplirse la primera vuelta, primero a final de recta, se coló el español Alonso López (Kalex), que perdió muchas posiciones, y entre las curvas 12 y 13, se iba por los suelos el español Arón Canet (Boscoscuro).

Salac se mantuvo firme en el liderato de la carrera en tanto que Guevara pasaba por algunos problemas y se veía superado por algunos pilotos, aunque recuperó alguna posición para situarse quinto, por detrás de Salac, González, el australiano Senna Agius (Kalex) y el español Daniel Holgado (Kalex).

Por delante, Filip Salac imprimió un fuerte ritmo, de vuelta rápida, para intentar escaparse de sus rivales, pero Manuel ‘Manugas’ González se pegó a él como una ‘lapa’.

En la tercera vuelta, en la curva tres, se iban por los suelos Iván Ortolá (Kalex) y Daniel Muñoz (Kalex), que rodaban junto al italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) peleando por la décima posición.

Al mismo tiempo, el Panel de Comisarios sancionó con una ‘vuelta larga’ al español Izan Guevara por meterse en la trayectoria de Filip Salac en el momento de apagarse el semáforo rojo en la salida.

El checo Filip Salac se mantuvo como sólido líder, pero por detrás de él no cedió un ápice el líder del campeonato, que seguramente estaba conservando neumáticos esperando el momento de cambiar de ritmo y atacar a su oponente.

Tras el dúo de cabeza se iba acercando a ellos el australiano Senna Agius, compañero de equipo de González, perseguido por Izan Guevara, que tenía que cumplir con la sanción, Daniel Holgado y el hispano colombiano David Alonso (Kalex), compañero de equipo del anterior.

Por detrás de estos iba el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que era séptimo, pero que se iba por los suelos en la curva cinco, cuando Izan Guevara decidía cumplir con su penalización de ‘vuelta larga’ para regresar a la carrera sexto, perdiendo apenas dos segundos.

En la undécima vuelta, ecuador de la carrera, el perfil de la misma era una pareja por delante, formada por Filip Salac y ‘Manugas’ González, Senna Agius intentando alcanzarlos, Izan Guevara buscando engancharse a Daniel Holgado y David Alonso, y algo más atrás Alonso López y Celestino Vietti luchando por la séptima posición.

Detrás, el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), que había salido desde la decimocuarta posición, recuperaba terreno y era décimo tras superar al neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex) y el español Alex Escrig (Forward).

En la duodécima vuelta, ‘Manugas’ González se decidió a atacar a Filip Salac para ponerse líder por primera vez y, de inmediato, cambiar el ritmo de la carrera para intentar distanciarse del checo, que ya tenía prácticamente tras su rebufo a Senna Agius.

Poco a poco pero de manera muy rápida, ‘Manugas’ González logró abrir un hueco suficiente respecto a Filip Salac, con récord de vuelta rápida a cinco del final (1:40.893), aunque el checo no arrojó en ningún momento la toalla en la pelea por su primera victoria.

El australiano Senna Agius acabó rodando en una cómoda tercera plaza, sin poder alcanzar al dúo de cabeza, hasta que a tres vueltas del final el hispano-colombiano David Alonso se puso a segundo y medio de él, después de aprovechar el error de su compañero de equipo Daniel Holgado.

Pero Agius aguantó la presión de Alonso para hacerse con la tercera plaza del podio, por detrás de un contundente Manuel González, y un conformista Filip Salac. EFE (AD)