Manuel Díaz Galeas defiende denuncia al CIADI pese a decisión del nuevo gobierno de regresar al organismo

Tegucigalpa – El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, justificó la denuncia al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adoptada durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.

– El próximo lunes el CN nombrará al nuevo titular de la PGR.

Las declaraciones del funcionario se dan en el marco de una de las primeras decisiones del nuevo gobierno encabezado por el presidente Nasry Asfura, que ha sido iniciar el proceso de retorno a esa instancia internacional.

El funcionario explicó que la salida de Honduras del CIADI, formalizada en agosto de 2024, respondió a criterios jurídicos y estratégicos claramente definidos, orientados a la defensa de la soberanía nacional y a la protección del Estado frente a una creciente ola de demandas internacionales.

Según Díaz Galeas, la decisión se fundamentó en dos aspectos centrales. En primer lugar, señaló que el CIADI no respetó la declaración soberana emitida por Honduras en 1988, mediante la cual el país estableció como requisito indispensable el agotamiento previo de las instancias internas antes de someterse a arbitrajes internacionales.

En segundo término, el procurador destacó que el país enfrentaba una coyuntura inédita caracterizada por una “avalancha” de demandas de arbitraje de inversión contra el Estado hondureño. Antes de la denuncia al convenio, se habían promovido 18 demandas internacionales; sin embargo, tras la salida formal del CIADI, únicamente se registró una nueva demanda.

“Los datos reflejan por sí mismos la efectividad de la decisión”, afirmó Díaz Galeas, al asegurar que la medida logró frenar significativamente el número de procesos arbitrales en contra del país.

Asimismo, rechazó que exista una relación directa entre pertenecer al CIADI y la atracción de inversión extranjera, calificando ese argumento como una “falacia sin base”. En ese sentido, citó el caso de Brasil, principal receptor de inversión extranjera directa en América Latina, que no es miembro del CIADI.

Por su parte, el nuevo presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, confirmó que el nuevo gobierno ya solicitó formalmente el reingreso al organismo, aunque advirtió que el proceso podría tardar alrededor de tres meses en concretarse.

Los expertos han visto como una medida acertada la petición de reincorporación al CIADI, lo que será bien visto a nivel internacional, en relación con que Honduras tiene reglas claras lo que beneficia la inversión. LB