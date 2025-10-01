Mantienen por 24 horas Alerta Amarilla en el occidente y municipios aledaños al río Ulúa

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la Alerta Amarilla por un plazo de 24 horas en la zona del occidente como los municipios aledaños al río Ulúa.

Los departamentos con Alerta Amarilla son Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

Mientras que los municipios de La Lima, Choloma, Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en el departamento de Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; el ramal del Tigre en Tela en Atlántida: más el municipio de Alianza en Valle.

Asimismo, los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Santa Bárbara, Copán y el resto de Cortés.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie generará cielo nublado con precipitaciones dispersas sobre la mayor parte del territorio hondureño.

Las precipitaciones serán de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y los mayores acumulados serán en las zonas centro, sur y suroccidente.

Instó a las autoridades municipales y locales a mantener una constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población.

Recomendó a las personas que viven cerca de los ríos y zonas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones que tomen las medidas preventivas. AG