Mantener el estado de excepción durante las elecciones representa un riesgo: Dina Meza

Tegucigalpa – La periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza señaló hoy que mantener el estado de excepción durante las elecciones representa un riesgo.

Acotó que la prolongación de la medida es ilegal y preocupante, ya que se ha utilizado durante casi tres años para limitar protestas y libertad de expresión, en lugar de cumplir con los objetivos declarados de seguridad.

“Han volado a aprobarlo y publicarlo en La Gaceta; eso es sintomático de cosas turbias que nos esperan”, advirtió.

Cabe señalar que el Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción parcial, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, hasta las 6:00 p.m. del 26 de diciembre de 2025.

La medida, adoptada en Consejo de Ministros, ha recibido duras críticas de distintos sectores de la sociedad, entre ellos los defensores de derechos humanos. (RO)