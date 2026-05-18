Mano dura y seguro obligatorio, nuevas medidas ante alta siniestralidad vial

Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad de Honduras anunció este lunes una serie de medidas orientadas a reducir los accidentes de tránsito, con especial énfasis en el uso de los vehículos de dos ruedas, considerado por las autoridades como el principal factor de riesgo en la siniestralidad vial del país.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la institución, Gerson Velásquez, afirmó que la estrategia será de aplicación estricta a nivel nacional, lo que le da potestad a todas las unidades policiales para cumplir la ley de tránsito.

“Más o menos 20 muertos por cada 100,000 habitantes hay por siniestralidad vial y más de 30 por lesiones graves”, advirtió el ministro, señalando que muchas de estas lesiones dejan a las víctimas con incapacidades permanentes.

Necesidad de un seguro

Entre las principales propuestas presentadas por la Secretaría de Seguridad destaca la implementación de un seguro obligatorio contra daños a terceros y propios, tanto para vehículos como para motocicletas.

El secretario explicó que esta medida busca también descongestionar el sistema de salud pública, por lo que promoverán la atención inicial en centros privados.

“Que la primera opción sea llevar a esas personas lesionadas a un hospital privado, y así descargar el sistema de salud pública”, indicó.

El funcionario reconoció que el costo de las primas podría representar una dificultad para algunos sectores, especialmente motociclistas, por lo que se plantea reducir estos precios como parte de una fase inicial de cobertura básica.

Nuevos estándares para motociclistas

También anunciaron que se busca elevar los estándares de seguridad para la importación y uso de motocicletas en el país, en específico con la indumentaria necesaria para conducir este tipo de vehículos.

“Se va a proponer que se aumenten los requisitos para el uso de las motos. En otros países usan chaquetas con protección de codos, guantes, coderas, aquí hasta en sandalias anda conduciendo la gente”, señaló Velásquez.

Entre las medidas en evaluación se incluyen requisitos obligatorios de equipo de protección, como chalecos reflectores funcionales, cascos certificados y vestimenta adecuada para la circulación.

Responsabilidad compartida

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Morell, aseguró que la institución trabaja al máximo de su capacidad operativa, aunque reconoció que el impacto sería mayor con un mayor recurso humano.

“No es nada fácil, nosotros no tenemos muchos funcionarios, si tuviéramos unos 50 mil, como dice la ONU, podríamos desarrollar un mejor papel, pero aún así con el recurso que tenemos nosotros tenemos una entrega del 100%”, lamentó.

El comisionado explicó que los operativos se ejecutan de forma continua desde tempranas horas del día por los diferentes sectores de la Policía Nacional.

El director de la DNVT insistió en que la seguridad vial no depende únicamente de la policía, sino de todos los actores involucrados en la cadena de movilidad. “La seguridad vial es un compromiso de todos: desde el importador, el distribuidor, el que compra la moto, el transporte pesado, todos nos unimos”, expresó.

Aplicación inmediata

Las autoridades reiteraron que las medidas forman parte de una estrategia integral para reducir la alta tasa de mortalidad vial en el país, y que su aplicación será inmediata y a nivel nacional.

“Gran parte de la posibilidad de reducir los accidentes viales es aplicando la ley de manera enérgica, y es lo que se ha instruido en este momento”, concluyó el titular de Seguridad.

El fin de semana se decomisaron más de 2,300 motocicletas a nivel nacional por distintas infracciones, principalmente por falta de documentación.

Casi la mitad de las víctimas mortales en accidentes de tránsito durante 2026 son conductores de motocicleta, según datos oficiales de la DNVT, sumando más de 700 muertes a nivel nacional.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca frenar el incremento de accidentes en motocicleta que, según las autoridades, se ha convertido en una prioridad de emergencia. AD