Mano a mano periodístico – Trump en serios problemas

Especial para «Proceso Digital» y «La Tribuna» en Tegucigalpa. Y para «El País», en San Pedro Sula.

AGM: Estas últimas tres semanas han sido horribles para el ex presidente Donald Trump y posible candidato republicano para las elecciones del 2024: Su empresa ha sido encontrada culpable de defraudar al fisco en Nueva York. Su candidato patrocinado, Herschel Walker, pierde las elecciones para el Senado por el estado de Georgia, sigue ocultando documentos secretos en su mansión en Florida. Y, encima, crea un escándalo por recibir en esta a líderes antisemitas. Mi conclusión es que Trump ya es vulnerable, ya no es intocable. ¿Qué piensas?

JG: Estoy de acuerdo contigo que la actual situación política de Donald Trump anda en la calle de la amargura, debido a todos los líos en que se ha metido, que le están causando dolores de cabeza y altos costos políticos. Que bien podrían acabar con el reino que tenía Trump como dueño absoluto del Partido Republicano.

AGM: Me llama la atención que los pre candidatos para el Congreso o legislaturas estatales huyen ahora como la peste del patrocinio de Trump, que ya no sirve como antes y que al contrario, invita a una segura derrota electoral.

JG: Trump lleva años teniendo mala suerte con los candidatos que él ha logrado sean los individuos que buscaban ser senadores, diputados de la Cámara de Representantes y gobernadores. La mayoría de las derrotas que sufrieron esos individuos se debía mayormente a que no eran las personas capaces o debidas y que solo habían llegado a ser aspirantes a esos cargos públicos debido a la enorme fuerza y presión que ejercía el expresidente de la nación.

AGM: Hasta ahora, solo Trump se ha declarado candidato a las primarias del partido republicano, con vistas a ser el elegido como candidato republicano a las elecciones presidenciales del 2024. ¿Le tienen tanto miedo al ex presidente que nadie más se atreve a presentarse, aunque es muy temprano aún?

JG; Ya han salido a la vista políticos republicanos con aspiraciones presidenciales como lo son el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es el favorito entre una docena de miembros del partido que fundó Abraham Lincoln el siglo antepasado. Y que buscan como destronar a Trump y lograr que sea otra persona la que termine llevando en sus hombros la bandera republicana y se gane el derecho de ocupar la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. (Foto EFE).

AGM: DeSantis tiene muchas posibilidades, pero no se ha declarado aún candidato. Y está poniendo nervioso a Trump, que no deja de recordar que él fue quien lo lanzó públicamente cuando era un desconocido en Florida. Aunque pueda ser el principal rival que pueda tener Trump en el futuro inmediato, no olvidemos que, en cuestión de principios, es un “trumpista” más o un conservador populista.

JG: Trump está recibiendo golpe tras golpe, con derrotas tras derrotas en los tribunales, en la Secretaría de Justicia y en la Fiscalía de Manhattan, en el Estado de Nueva York. Además un número de importantes billonarios y multimillonarios donantes a su campaña política le están quitando el apoyo financiero. Muchos de ellos prefiriendo donar el dinero a la campaña de DeSantis, que aún no ha declarado públicamente que quiere ser el candidato a la primera magistratura de la nación. Trump sigue cometiendo errores, tales como decir que hay que cambiar la constitución o invitar a cenar a personas claramente antisemitas o feroces nacionalistas blancos que quieren acabar con otras razas y otros cultos.

AGM: Jacobo: Creo que no debemos extrañarnos que DeSantis no se apresure a ser candidato y deja que Trump se meta primero en problemas y la embarre. Mira este comentario, muy oportuno al respecto de Susan Glasser, la columnista estrella del portal “The New Yorker”:

“La actitud convencional ahora en Washington es que no vale la pena que los posibles rivales pre- candidatos republicanos den a conocer sus aspiraciones. Trump se está infligiendo más daño a sí mismo que cualquier rival podría darle en una campaña”.

AGM: Jacobo, ¿Cuál es tu reflexión final?

JG: No me extrañaría que Trump termine siendo llevado a tribunales o que el Congreso le presente cargos por desacato. Pero también es digno de señalar que Trump ha estado metido en una variedad de problemas a través de los años y ha logrado evadir que fructifiquen una serie de acusaciones de las que ha sido sujeto. Y no olvidemos que sigue contando con decenas de millones de votantes que siguen creyendo sus mentiras principalmente la que le robaron las elecciones presidenciales del 2020 y que los cargos que le están lanzando a diario se deben a una “cacería de brujas”.