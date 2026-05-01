Manifestantes de Libre se enfrentan con policías en la primera avenida de Comayagüela

Tegucigalpa – Un grupo de manifestantes que participan en la marcha del Primero de Mayo se enfrentaron agentes policiales en la primera avenida de Comayagüela, a la altura de las oficinas del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA).

De acuerdo a los videos de medios televisivos, el grupo de manifestantes que se identifican con el Partido Libertad y Refundación (Libre), lanzaron piedras y se enfrentaron con los agentes del orden.

Los uniformados tuvieron que dispersar a los manifestantes mientras se escuchaban fuertes estruendos en la zona donde además se ubica una gasolinera y una empresa de productos chinos.

“Asesinos, ladrones, hijos de la gran p…”, se escucha a una mujer gritar a los agentes policiales.

Los protestantes portaban pancartas y arrastraban una imagen del presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

Igualmente, los marchantes mancharon paredes en los predios de las instalaciones del Comité Central Ejecutivo del Partido Nacional (CCPN), en esa zona de Comayagüela. JS