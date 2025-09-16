Manel del Río, nuevo director general del Barcelona

Barcelona (España) – El ejecutivo del FC Barcelona Manel del Río, que anteriormente había ocupado el cargo de director financiero y director corporativo de la entidad, ha sido nombrado nuevo director general del club español.

Según ha avanzado el diario ‘Mundo Deportivo’ y han confirmado este martes a EFE fuentes del club, el Barcelona ha comunicado internamente a sus trabajadores una nueva estructura organizativa en la que figura el cargo de director general.

De esta manera, Del Río asumirá un puesto, con dependencia directa al presidente Joan Laporta, que estaba vacante desde febrero de 2022, cuando Ferran Reverter presentó su dimisión en el cargo por «razones personales y familiares», según informó en su momento el club catalán.

En el comunicado interno enviado a sus empleados, el Barcelona destaca que Del Río ha ejercido de director financiero y de director corporativo, lo que le ha permitido adquirir el conocimiento necesario del club en los últimos tres años y asumir esta nueva responsabilidad.

El nombramiento de Del Río se suma a la reciente designación como nuevo director de Comunicación del club de Gabriel Martínez, que desde el pasado mes de julio asumía el cargo de responsable de dicha área en el primer equipo de fútbol. EFE