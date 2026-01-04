Manejo del petróleo venezolano por EEUU no impactará negativamente en el país, prevé representante de Coalición Patriótica

Tegucigalpa – El representante de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, considera que con la captura de Nicolás Maduro y el manejo del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos no impactará negativamente en el precio de los combustibles en el país.

Rodríguez considera que EEUU busca mejorar los precios para sus ciudadanos y dado que el precio de referencia para Honduras es el petróleo intermedio de Texas (WTI), Honduras se vería beneficiado de las rebajas que logre la administración del presidente Donald Trump.

(Leer) Trump dice que EEUU reparará la infraestructura petrolera «en muy mal estado» de Venezuela

En sus primeras declaraciones, el Gobierno de Trump ofreció a las compañías petroleras estadounidenses recuperar los activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera de ese país, según fuentes citadas por Político.

Por otra parte, el represente de la Coalición Patriótica indicó que en Honduras se ha mantenido precios estables y que en 2026 comienza con baja a niveles que no se veían desde hace varios meses.

Hasta ahora, el único factor que está ayudando a bajar de la barrera de los 100 lempiras por cada galón de combustible ha sido el mercado internacional, el que refirió se ha mantenido bastante estable en el último semestre del año, entre 60 dólares el barril. VC