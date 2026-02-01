Mandato del nuevo gobierno: Gobernar con límites y consecuencias

Por Alma Adler

El nuevo gobierno enfrenta una decisión ineludible: normalizar el abuso o gobernar con límites y consecuencias. Este artículo plantea una exigencia concreta: funcionarios evaluados por desempeño, una ciudadanía que denuncie sin miedo y un Estado que haga valer sus propios mecanismos de control. Cuando la corrupción o la incompetencia persisten, el juicio político debe dejar de ser excepcional y convertirse en precedente democrático. La ciudadanía lo exige.

Un nuevo gobierno no borra la historia, pero sí puede decidir qué hacer con ella. Honduras llega a este momento no solo con datos acumulados, sino con una experiencia¨ ética ¨: la de haber probado, durante demasiado tiempo, los límites de la improvisación, la captura del Estado, la discrecionalidad y la corrupción en todas sus dimensiones, así como la banalización del poder. Los grandes índices internacionales que observan gobernanza, corrupción, Estado de derecho y calidad democrática no operan como sentencias ni como castigos externos; funcionan como marcos de evaluación. Permiten identificar patrones, persistencias y responsabilidades acumuladas. Su relevancia no está en la posición que asignan, sino en lo que evidencian: qué prácticas se han normalizado y qué decisiones pueden —y deben— ser corregidas. Toda acción política responsable contiene, aún en contextos adversos, la posibilidad de un nuevo comienzo cuando se ejerce con conciencia, responsabilidad y propósito colectivo.

Para el nuevo gobierno liderado por el presidente Tito Asfura, la situación del país no admite autoengaños. La estabilidad relativa de la economía convive con una fatiga social profunda. Cuando el orden macroeconómico no se traduce en empleo digno, productividad y alivio real para la vida cotidiana, pierde legitimidad. La estabilidad es un punto de partida técnico, no un proyecto político. Gobernar no es conservar equilibrios, sino dotarlos de sentido público. El nuevo gobierno hereda así un equilibrio frágil que solo se sostendrá si logra convertir administración en bienestar y gestión en visión y planes de acción con metas claras.

El mismo criterio rige para el desarrollo y el clima institucional. Hoy el mundo no observa promesas ni declaraciones, sino capacidad real de funcionamiento. Donde los trámites son opacos y tardíos, las decisiones discrecionales y las reglas selectivas, el mérito se castiga y la informalidad se reproduce. Un Estado lento y arbitrario no es neutral: empobrece, desalienta y excluye. Ninguna narrativa de crecimiento será creíble mientras el aparato público continúe siendo un obstáculo y no una arquitectura que ordene, facilite y proteja.

Pero el núcleo del problema —y también de la esperanza— es la institucionalidad. La corrupción, la debilidad del Estado de derecho y la baja calidad democrática no son abstracciones técnicas: son tolerancias políticas. Tolerancia a la impunidad, a la mediocridad, a la idea de que el cargo público es un espacio de protección y no de exigencia. El mayor peligro no es el abuso excepcional del poder, sino su ejercicio rutinario, acrítico, sin reflexión ni consecuencias. Es allí donde el daño se normaliza y la responsabilidad se diluye hasta desaparecer.

La pobreza, la violencia y la desconfianza no son fatalidades culturales ni herencias inevitables. Son resultados políticos. Se reducen cuando el Estado funciona y se reproducen cuando el Estado se convierte en botín. No hay política social eficaz sin instituciones competentes, ni seguridad duradera sin legalidad.

Ahora bien, ninguna transformación institucional es sostenible sin una ciudadanía consciente de su papel. El cambio no se decreta únicamente desde arriba. Se consolida cuando la ciudadanía deja de normalizar el abuso, pierde el miedo a la denuncia y recupera su lugar como fuente legítima del poder democrático. El silencio —incluso cuando nace del cansancio o del temor— ha sido históricamente el mejor aliado de la corrupción. Cambiar la ecuación implica una inversión fundamental: los servidores públicos se deben a los ciudadanos, y no los ciudadanos al poder.

En ese marco, el juicio político deja de ser una figura decorativa del orden constitucional y se convierte en lo que siempre debió ser: un mecanismo de control exigido desde la ciudadanía cuando el poder incumple, abusa o traiciona el mandato público. Su aplicación no es venganza ni inestabilidad; es precedente democrático y fortalecimiento institucional.

Aquí, el concepto de cumplimiento deja de ser retórico y se vuelve estructural. No puede haber buen gobierno sin criterios claros para evaluar el desempeño. Todo funcionario debe asumir el cargo con metas explícitas, públicas y verificables: metas cuantitativas y cualitativas que permitan juzgar eficiencia, legalidad y calidad de decisiones. Sin metas no hay responsabilidad; sin evaluación no hay rendición de cuentas; sin rendición de cuentas no hay Estado.

Por eso, la esperanza que hoy se abre con el nuevo gobierno del presidente Asfura no es ingenua ni complaciente. Es una esperanza exigente, condicionada al desempeño. Todo funcionario que incurra en corrupción o demuestre incompetencia debe ser removido sin dilación. Y cuando la falta lo amerite, el juicio político no será revancha, sino memoria activa del nunca más.

El verdadero cambio no se medirá en discursos ni en ceremonias, sino en una nueva cultura del servicio público. El cargo deja de ser botín para convertirse en deber. El poder deja de ser privilegio para asumirse como responsabilidad. Gobernar deja de ser ocupación para convertirse en servicio al bien común.

Ese es el verdadero nuevo comienzo.

No proclamado.

Ejercido.