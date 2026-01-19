Mandatarios de todo el mundo muestran su pésame ante el accidente ferroviario de España

Redacción Internacional – Mandatarios de todo el mundo trasladaron este lunes su pésame y solidaridad a España por el accidente ferroviario que se produjo el domingo por la tarde en la localidad andaluza de Amaduz, en el sur del país, un siniestro en el que han muerto al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas.

Jefes de Estado, de Gobierno o ministros de Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, Mónaco, India, Pakistán, Ucrania, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Polonia, Noruega, Francia, Grecia o Israel han ido trasladando sus condolencias a través de comunicados o de mensajes en redes sociales desde la tarde del domingo, cuando se produjo la colisión de dos trenes en Amaduz, una localidad de Córdoba, en el sur de España.

También el papa León XIV envió un telegrama al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en el que se dice «profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tren».

Los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga (sur) a las 18:40 horas de la tarde del domingo (17:40 GMT) con destino a Madrid con 317 personas a bordo descarrilaron a las 19:39 horas (18.39 GMT) e invadieron la vía contigua por la que, en ese mismo momento, circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva (sur), que también descarriló.

La UE, lista para «brindar apoyo»

Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron en la madrugada del lunes sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario de Adamuz, y afirmaron que el centro de emergencias europeo está «listo para brindar apoyo» a España «si así se solicita».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en la noche del domingo: «Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos».

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró «consternado» por el siniestro y compartió su «más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español».

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que sus pensamientos están «con todos los que han perdido la vida esta noche en Córdoba».

«Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles», señaló Metsola.

Por otro lado, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó sus «más profundas condolencias» a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como la pronta recuperación a los heridos, ante una noticia «devastadora».

Países vecinos muestran su tristeza

La primera ministra italiana, Giorgi Meloni, fue una de las primeras dirigentes en transmitir su pésame por el accidente acontecido en Andalucía.

«Con gran tristeza me enteré del accidente ferroviario en Andalucía, donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad. Italia es cercana al dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias», afirmó Meloni en una nota.

Además, el grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato (FS), que es el principal accionista de Iryo, expresó sus condolencias y ofreció su apoyo a las autoridades españolas y a Renfe tras el accidente ferroviario.

También hubo reacciones desde Portugal y Francia, países que hacen frontera con España al este y al norte de la península, respectivamente.

En un comunicado, la Presidencia de la República portuguesa, que ostenta Marcelo Rebelo de Sousa, presentó «a Su Majestad el Rey Felipe VI su pesar por las consecuencias trágicas del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio español de Adamuz, en Córdoba».

Y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su pesar por la «tragedia» ferroviaria a través de un mensaje colgado en la red social X y escrito en español.

«Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado», escribió Macron. EFE

