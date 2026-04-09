Mandatario hondureño destaca Presupuesto 2026 enfocado en inversión

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, destacó este jueves que el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, orientado a la inversión y no al gasto público, como parte de una estrategia para ordenar las finanzas del Estado y generar resultados concretos para el país.

El señalamiento lo realizó durante su participación en la clausura del taller “Economía y Finanzas para Tomadores de Decisiones”, impartido por la Escuela de Negocios de INCAE y organizado por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), BAC Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Durante tres días, el espacio reunió a diputados de distintas bancadas y funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes recibieron formación en temas económicos y financieros por parte de expertos del BID, Banco Mundial y FMI.

En su intervención, el mandatario enfatizó la importancia de reestructurar la deuda pública, así como de redirigir recursos de proyectos no ejecutados hacia iniciativas más eficientes y de mayor impacto, en línea con el objetivo de fortalecer la disciplina fiscal.

Asimismo, reiteró el compromiso de su Gobierno de poner orden en las finanzas públicas y actuar con responsabilidad en el uso del erario, como base para impulsar el desarrollo económico del país. JS