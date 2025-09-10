“Mandadero de Mel”, le grita aficionado a Luis Redondo

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo asistió la noche de este martes al estadio José de la Paz Herrera a apoyar a la selección hondureña que recibió a Nicaragua en encuentro eliminatorio y donde un aficionado aprovechó para decirle “mandadero de Mel” y “corrupto”.

El aficionado se acercó donde estaba Redondo con su bombo y le dijo que no representa a Honduras y que no merecía estar ahí ya que es un “corrupto y mandadero de Mel”.

Asimismo, le gritó que “es un sinvergüenza, sos un mandadero de los corruptos no mereces estar acá, eso te lo quería decir, no nos representas”.

Redondo asistió, como en otras ocasiones, a apoyar con su bombo a la selección de Honduras que terminó venciendo 2-0 a Nicaragua por el segundo juego de la fase final de la eliminatoria mundialista. IR