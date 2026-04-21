Mañanas secas y lluvias débiles por la tarde para este martes en el país

Tegucigalpa- Las condiciones climáticas en Honduras estarán caracterizadas este día por cielos mayormente secos durante las horas de la mañana en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, el meteorólogo de turno Luis Fonseca, indicó que para la tarde se prevé un cambio en el patrón atmosférico debido al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

Este fenómeno generará precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del norte, noroccidente y oriente del país. De igual forma, la influencia de la brisa del océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos aislados en la región central, así como en sectores del suroccidente y sur.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de entre 2 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de entre 2 y 4 pies.

El reporte también detalla que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. La salida del sol se registró a las 5:42 de la mañana, mientras que la puesta está prevista para las 6:01 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, en Francisco Morazán se esperan máximas de 29 grados y mínimas de 18. En la zona occidental, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 14 grados; en la región central, entre 31 y 20; en el norte, máximas de 31 y mínimas de 22; en el sur, se alcanzarán hasta 38 grados con mínimas de 26; y en la zona oriental, máximas de 33 y mínimas de 20 grados Celsius.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las lluvias vespertinas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.LB