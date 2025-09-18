“Mañana regresamos a las calles” enfermeras auxiliares, tras falta de acuerdo con Salud

Tegucigalpa- El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, anunció que el gremio retomará las acciones de protesta en todo el país, luego de no llegar a un consenso con la comisión de la Secretaría de Salud.

-“Existe la intención de despedir a más de 200 trabajadores, por eso no podemos ceder. El obstáculo para que se firme un acuerdo es la abogada Carla Paredes”, anotó Orellana.

“Mañana regresamos a las calles y en todos los lugares donde hay audiencias de descargo se van a empezar a tomar las regiones departamentales.

No les tenemos miedo y se tomarán otras decisiones. Que alguien cuerdo de este gobierno salga a salvar la situación y que diga que este gobierno no es enemigo del pueblo. La Secretaría de Salud no es de ellos, solo nos sacarán de las calles encarcelándonos o asesinándonos. No nos vamos a arrodillar”, advirtió Orellana.

El dirigente señaló que el único punto que aún no se resuelve es el compromiso de no aplicar represalias contra las enfermeras auxiliares que participan en las protestas. “Existe la intención de despedir a más de 200 trabajadores, por eso no podemos ceder. El obstáculo para que se firme un acuerdo es la abogada Carla Paredes”, subrayó.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Nerza Paz, defendió las acciones de la institución, indicando que se actúa conforme a la normativa. A todo trabajador que abandona su puesto por tres días se le aplican medidas, y por ello las audiencias de descargo. En los demás puntos ya hay acuerdo.

En cuanto a la solicitud de aumento de salario base para auxiliares de enfermería, no aplicará este año ya que el año fiscal está por cerrar”, afirmó.

El conflicto entre el personal auxiliar de enfermería y la Secretaría de Salud se mantiene sin una salida inmediata, con nuevas movilizaciones programadas a nivel nacional.LB