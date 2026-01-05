Mañana lunes es la fecha límite para el Pago a Cuentas en el SAR

Tegucigalpa – El Servicio de Administración de Rentas (SAR) recordó este domingo que la fecha límite para el pago del tercer Pago a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del periodo fiscal 2025 es mañana lunes 5 de enero.

Este pago se puede realizar a través de la Oficina Virtual con el Boletín de Pago.

Los Pagos a Cuenta son pagos anticipados que se deberán realizar a medida que se genere la renta neta gravable en cuatro cuotas trimestrales, de conformidad al Artículo 34 de la Ley de ISR.

De acuerdo al calendario de pagos, este tercer pago vence el 31 de diciembre, no obstante, el SAR dio una prórroga hasta el 5 de enero. VC