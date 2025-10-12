Mañana inicia la 140 Asamblea de la OIC en San Pedro Sula

Tegucigalpa – El viceministro de Caficultura, Carlos Murillo, dijo que está todo listo para que Honduras se convierta desde mañana en la capital mundial del café con la realización de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café, de la Organización Internacional del Café (OIC).

La jornada se celebrará desde mañana lunes 13 hasta el viernes 17 de octubre en Expocentro de la Cámara de Comercio de Cortés (CCIC) en San Pedro Sula, Cortés, donde se reunirán a representantes de 77 países, entre funcionarios gubernamentales, organismos internacionales, productores, exportadores, tostadores, empresas y académicos.

(Leer) Castro inaugurará la 140 Asamblea de la OIC que se celebrará en Honduras la próxima semana

“Es un espacio donde se van a discutir los temas de mayor importancia relacionados con el sector cafetalero. Hablaremos sobre financiamiento inclusivo, sobre el tema de producción, cambio climático, comercialización y también el tema de moda que es el cumplimiento de la regularización de la Unión Europea”, detalló el funcionario.

Murillo indicó que el evento dejará una derrama económica en la ciudad industrial, donde llegarán 250 delegados internacionales, además de que el evento le da la oportunidad a Honduras de mostrarse como la potencia en la café que está logrando al aumentar la producción del aromático. VC