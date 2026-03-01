Mañana arribará a Honduras la Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe 

Tegucigalpa– Este lunes llegará al país, en visita oficial, Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas, Administradora adjunta y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo (PNUD).

Muschett sostendrá una reunión con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial; asimismo, se reunirá con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules; y con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fátima Juárez.

También se anunció que visitará la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde será recibida por el rector Odir Fernández, con el propósito de conocer los avances del proyecto “Mejora de la educación superior mediante el fortalecimiento de capacidades en la UNAH”, que ejecuta el PNUD. Este proyecto busca modernizar la gestión universitaria, fortalecer el bienestar estudiantil, promover la innovación académica e impulsar la sostenibilidad institucional.

La visita de la alta funcionaria internacional representa una oportunidad clave para fortalecer las relaciones de cooperación y reafirmar el compromiso con las prioridades de desarrollo del país.

Trayectoria Michelle Muschett

Fue nombrada Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en noviembre de 2022.

Es especialista en política social y desarrollo global, con experiencia multisectorial en posiciones de liderazgo. Antes de unirse al PNUD, se desempeñó como asesora principal de políticas públicas y directora ejecutiva de Educación para la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de Oxford, donde asesoró a gobiernos y formuladores de políticas de África, Asia y América Latina en sus esfuerzos por abordar la pobreza multidimensional.

También fue asesora principal de políticas y estrategias para el Grupo del Cuarto Sector, donde brindó orientación para movilizar el liderazgo y la acción colectivos encaminados a escalar modelos comerciales y aprovechar la financiación para el desarrollo, con el fin de acelerar la transición hacia sistemas económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes a nivel mundial.

En el sector público, ocupó los cargos de viceministra y ministra de Desarrollo Social de Panamá. Durante su gestión, lideró el proceso de elaboración del primer Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional; la creación del primer IPM de Infancia en la región de América Latina; y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional mediante la participación ciudadana y alianzas estratégicas. También presidió el Consejo Nacional de Concertación para el Desarrollo, un espacio de diálogo legalmente establecido que busca generar consensos entre múltiples sectores de la sociedad en torno a las prioridades nacionales de desarrollo.

Muschett tiene maestrías en Administración Pública por la Universidad de Cornell, Estados Unidos; en Derecho Comercial por la Universidad Externado de Colombia; y en Gestión de Proyectos Patrimoniales y Culturales por el Instituto de Arte y Restauración Palazzo Spinelli, en Italia. Habla español, inglés e italiano. IR