Maluma presenta ‘Loco x volver’, un regreso musical a sus raíces

Medellín (Colombia).– Maluma presentó ‘Loco x volver’, el séptimo álbum de estudio de su carrera, que llega dos años después de ‘Don Juan’ (2023) y el trabajo que define como el más íntimo y honesto de su trayectoria, un regreso musical y personal a sus raíces colombianas y a «Juan Luis», su nombre real.

«Estamos celebrando el renacimiento de Juan Luis. Estamos mostrándole al mundo un álbum nuevo que me llevó tiempo hacer, pero que es un momento de sanación muy lindo de mi vida, que me llevó de vuelta a mi tierra, a mis raíces», dijo el artista en una entrevista reciente con EFE.

El disco, compuesto por 14 canciones, fusiona el sonido urbano que convirtió a Maluma en una estrella global con géneros como el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y el hip hop, en una apuesta con la que el cantante busca reflejar la música y la cultura con la que creció en Medellín.

«Es un álbum que cuenta un poco de mi cultura, de lo que soy como artista urbano. Creo que es suficiente para que la gente conecte con él», añadió.

Maluma explicó que el proyecto nació tras un periodo de desgaste personal y profesional que lo llevó a replantearse su vida y a escribir desde un lugar más íntimo. Parte del álbum fue compuesto en un estudio construido en su residencia en el territorio caribeño de Islas Turcas y Caicos.

«Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví», expresó el artista, quien aseguró que este trabajo representa un proceso de «sanación» y de reencuentro consigo mismo.

La portada del disco resume esa idea: una fotografía de Juan Luis Londoño cuando era niño, antes de convertirse en Maluma.

El álbum incluye colaboraciones con Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera.

Entre los temas destacados aparece una canción vallenata compuesta junto al venezolano Maisak y Pipe Peláez, a quien Maluma calificó como «uno de los más grandes» de la música colombiana.

También sobresale ‘Tu recuerdo’, una salsa romántica que será el foco principal del álbum y que el cantante describió como un homenaje a su abuelo.

«El sueño de mi abuelo siempre fue que lanzara una canción de salsa. Con ‘Felices los 4’ casi se muere, pero yo quería hacer una que sonara a mí», comentó entre risas durante la presentación privada del álbum en la casa de sus abuelos a las afueras de Medellín.

Durante esa presentación, Maluma también interpretó canciones como ‘Una vida juntos’, ‘Sornero’, ‘Tu recuerdo’ y ‘De bar en bar’.

Otra de las piezas más personales del proyecto es ‘Con el corazón’, grabada junto al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez y que quedó como la última canción que ambos registraron juntos en Medellín.

«Me gusta mucho escuchar este álbum, algo que no me pasó con anteriores discos. Mi mujer me odia porque lo escucho todos los días», bromeó.

El lanzamiento del álbum coincide además con el concierto gratuito que el artista dio este jueves en la Plaza Botero de Medellín, que tuvo un aforo de unas 8.000 personas, con entradas ya agotadas y en el que estuvo acompañado por varios artistas invitados. EFE/ir