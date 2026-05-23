Malta regalará acceso a inteligencia artificial premium a toda su población

Malta – El gobierno de Malta anunció el lanzamiento del programa “IA para Todos”, una iniciativa que ofrecerá gratuitamente durante un año servicios avanzados de inteligencia artificial a sus ciudadanos.

El proyecto convierte a Malta en el primer país en subvencionar oficialmente una suscripción masiva a plataformas de IA como OpenAI y Microsoft.

Los participantes podrán elegir entre ChatGPT Plus o Microsoft 365 Copilot, ambos enfocados en productividad, generación de contenido y asistencia digital.

Para acceder al beneficio, los ciudadanos deberán completar un curso virtual de dos horas desarrollado por la Universidad de Malta, centrado en el uso ético y seguro de la inteligencia artificial.

Las autoridades maltesas señalaron que el objetivo es convertir la IA en una herramienta cotidiana para estudiantes, trabajadores y familias, además de reducir la brecha de habilidades digitales en el país. AD