Maletas recuperadas siguen siendo reenviadas a centros de votación esta noche

Tegucigalpa – “Ayer (sábado) a esta hora (07:00 p.m.) considerábamos que era un éxito la jornada, ayer a esta hora estábamos cerrando todas nuestras operaciones y estábamos con bastante índice de éxito y lamentablemente el transporte nos quedó mal”, afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López al informar que se sigue despachando maletas electorales en la capital.

– Hay maletas electorales que siguen sin ser localizadas a esta hora.

La concejal explicó que el operativo que fue montado para recuperar maletas que andaban deambulando ha permitido esta volver a clasificar y posteriormente reenviar parte del material electoral a barrios y colonias del Distrito Central. Otras maletas electorales siguen sin ser localizadas.

“Las maletas andaban deambulando por la ciudad como que no tuvieran un destino específico”, dijo tras lamentar que el CNE no tuvo un control del proyecto de transporte y afirmó que la persona responsable de este, no ha dado la cara.

“Prácticamente anduvimos jugando al gato y al ratón, nos tuvieron engañados con que ya se iban a entregar, que en media hora se entregaban, y nosotros con mucha buena fe, y cuando nos dimos cuenta que estaban buscando decidimos traer nuestros vehículos, hasta los particulares de los empleados para ir detrás de ellos”, relató.

La presidenta del CNE también comentó que los carros de fueron para colonias como La Travesía, Las Colinas, La Concordia, “cada vez que íbamos detrás de ellos, se iban”, dijo al añadir que algunos se lograban alcanzar, pero otros siguen sin ser localizados a esta hora de la noche “por supuesto que tenemos que tomar medidas”, aseguró.

“Yo lamento que a esta hora, donde estamos despachando ahora, la Kennedy, la Joya, la San Ángel, la Sagastume, Villa Vieja, el Picachito, montón de zonas, Casamata, San Rafael, estas zonas están muy cercanas. Jamás debieron irse siquiera para otros lugares y anduvieron deambulando, estuvieron estacionadas”, afirmó.

Aunque la hora de cierre en la capital, al igual que en San Pedro Sula, Cortés, fue ampliada hasta las 9:00 de la noche, López dijo que quieren garantirle el derecho al voto a los hondureños que siguen en los centros de votación. VC