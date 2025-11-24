Mal tiempo impidió que Nasry Asfura saliera de Colón al cierre de campaña en SPS

San Pedro Sula– Tras realizar tres intentos para salir de Bonito Oriental, en el departamento de Colón, el presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, determinó no asistir al cierre de campaña en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Asfura se encontraban haciendo sus últimas concentraciones y recorridos en el departamento de Colón, pero el mal tiempo que impera en esa zona caribeña del país impidió que el helicóptero que lo trasladaría a San Pedro Sula, lograra salir del lugar.

En ese sentido, el candidato presidencial determinó trasladarse vía terrestre hacia la capital hondureña.

El candidato presidencial se excusó con sus simpatizantes al explicar que realizó tres intentos para salir de Colón pero fue imposible.

En San Pedro Sula, los candidatos a diputados y aspirantes a alcaldes de Cortés se hicieron presentes y dieron sus discursos a los asistentes al evento. IR