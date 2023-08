Makélélé justifica la fuga de jugadores a Arabia

Vigo (España)– Claude Makélélé, exfutbolista francés del Celta y Real Madrid, entre otros, justificó este miércoles a aquellos jugadores que han decidido abandonar el fútbol europeo para firmar por clubes árabes porque están ante “una oportunidad única”.

“A mí del fútbol ya no me sorprende nada. Ahora los jugadores piensan más en sus vidas después del fútbol porque ya no hay tanto dinero, ahora tienen que trabajar cuando se retiran. Con estas ofertas pueden resolver su vida, por eso tenemos que dejarles que aprovechen estas oportunidades”, afirmó.

Makélélé volverá a pisar esta noche el césped de Balaídos en Vigo para jugar el partido de las leyendas con el que el fútbol mundial conmemorará el centenario del Celta, en el que jugó dos temporadas antes de dar el salto al Real Madrid.

“Cuando llegué de Francia no sabía hablar español y aquí encontré una familia. Recuerdo que pusimos el nombre de Vigo en el mapa por el fútbol que hacía aquel Celta en la liga española y en Europa. Luego tuve la suerte de firmar por el Real Madrid, una muestra de que el Celta podía vender a buenos jugadores”, reflexionó.

El centrocampista francés es consciente de que el Celta ha cambiado “mucho” desde su etapa porque ha ido creciendo con el paso de los años: “Ahora todo el fútbol mundial sabe que el Celta es un equipo muy competitivo, con una academia muy buena de la que salen muchos jugadores”. EFE

