Mainoo renueva con el Manchester United hasta 2031

Londres – El inglés Kobbie Mainoo ha renovado su contrato con el Manchester United cinco años más, lo que le ata al club hasta 2031.

Mainoo, uno de los mejores talentos de la cantera de Carrington en los últimos años, ha enderezado su rumbo esta temporada a raíz de la salida de Rúben Amorim, que le tenía en el ostracismo.

Su papel en el equipo había caído en picado con la presencia el portugués en Old Trafford hasta el punto de que uno de sus familiares se fotografió en un partido con una camiseta con la inscripción «Liberen a Kobbie».

En los últimos trece partidos de liga, Mainoo ha sido titular en doce ocasiones y se ha ganado la confianza de Michael Carrick y el club le ha recompensado con este contrato.

«El Manchester United siempre ha sido siempre mi casa. Este club significa todo para mí y para mi familia. He crecido viendo el impacto que este club tiene en nuestra ciudad y entiendo la responsabilidad que conlleva esta camiseta», dijo Mainoo.

«El viaje ha sido increíble. Tengo el privilegio de vivir mi sueño cada día, con el mismo deseo de lograr éxitos que tenía cuando entrené por primera vez con seis años. Todos podemos sentir el buen momento que se está creando en el club y voy a dar un paso adelante y jugar mi papel para que este club luche de forma constante por títulos».

A sus 21 años, Mainoo ha disputado 98 encuentros con el Manchester United, marcando siete goles y repartiendo cinco asistencias. JS