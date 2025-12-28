Mahrez clasifica a Argelia

Redacción deportes – Un penalti transformado por Riyad Mahrez en el ecuador de la primera parte bastó a Argelia para ganar su encuentro frente a Burkina Faso (1-0) y asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa África de Naciones.

El conjunto que dirige el suizo Vladimir Petkovic añadió el triunfo logrado contra el cuadro burkinés al conseguido en la primera fecha frente a Sudán, que previamente consiguió, ante Guinea Ecuatorial, por 0-1, su primer triunfo en la fase de grupos del torneo.

Una falta dentro del área de Ismahila Ouedraogo sobre el jugador del Manchester City Rayan Ait Nouri propició el penalti que transformó Mahrez en el minuto 23 y que supuso el pase a las eliminatorias de los ‘zorros del desierto’.

Argelia, dos veces campeona del torneo, que en las dos últimas ediciones de la competición no superó la fase de grupos, vuelve a las eliminatorias tras amarrar el triunfo contra Burkina Faso, que no pudo superar la meta de luca Zidane y que se jugará la clasificación en el último partido, el miércoles, contra Sudán.

Le basta el empate al combinado burkinés, que en la primera fecha venció a Guinea Ecuatorial, matemáticamente eliminada.

La selección de Argelia, que amarró su primer puesto en el Grupo E, es la tercera clasificada después de Egipto y Nigeria.

Previamente, Sudán venció 0-1 a Guinea Ecuatorial en el otro ncuentro del cuarteto. El equipo de James Kwesi Appiah logró ganar en el estadio Mohamed V de Casablanca gracias a un autogol de Saul Coco en el minuto 74.

Con Argelia clasificada y citada con Guinea Ecuatorial, ya eliminada, en la última jornada, el otro clasificado del grupo se definirá en la última jornada, la del miércoles, entre Sudán y Burkina Faso, ambas con una victoria. Sudán necesita ganar. El combinado burkinés se clasificará si, al menos, empata. EFE