Magnifica Humanitas y educación

Rosalpina Rodríguez, Rectora de UNITEC

El fin de semana pasado tuve la oportunidad de iniciar la lectura de la encíclica del Papa León XIV, llevo cuatro capítulos y ya he encontrado importantes mensajes para educadores y sobre educación. Si no las has leído, te recomiendo hacerlo, es una lectura que te invita a detenerte, pensar y preguntarte qué tipo de mundo estamos construyendo

Magnifica Humanitas fue publicada el 15 de mayo de este 2026, su tema es la inteligencia artificial y el cuidado de la dignidad humana en medio de la revolución digital. Lo que más me sorprendió es que desde las primera páginas presenta con claridad algo que nos toca a quienes estamos en educación: ¿estamos formando personas, o estamos fabricando procesadores de información?

Uno de los pasajes mas incómodos, pero necesario, es cuando el Papa describe una amenaza educativa silenciosa: La posibilidad de que estemos formando personas que “saben muchas cosas pero tienen dificultades para dar un sentido a su vida”

El permanente flujo de información digital esta sustituyendo la lectura paciente, la reflexión profunda, el discernimiento. Un estudiante que obtiene respuestas instantáneas de un modelo puede perder el deseo y la capacidad de hacerse preguntas. Y cuando se apagan las preguntas, se apaga el pensamiento crítico.

¿Reconocemos esto en lo que vemos en las aulas en la actualidad? Estudiantes brillantes que buscan el resumen antes de leer el libro, que llegan con mucha información pero sin preguntas y sin interés en profundizar. No es culpa de ellos, es el ambiente que hemos construido y a lo que los hemos expuesto.

León XIV no propone rechazar la tecnología, eso sería tan ingenuo como aceptarla sin crítica. Su propuesta es que las universidades ofrezcamos lo que ningún modelo o algoritmo puede dar: Una comunidad que acompañe a aprender, vínculos interpersonales de confianza, experiencias que promuevan el esfuerzo necesario para una comprensión y un aprendizaje verdadero. Lo que ninguna inteligencia artificial podrá sustituir es una clase donde se debate, donde una persona mira a otra a los ojos y discuten lo que es verdadero, lo que es justo, lo que consideran relevante.

Por eso la encíclica cita a Platón para recordarnos que el aprendizaje profundo solo se logra “tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, frotando los conceptos con los demás hasta que salte la chispa de la comprensión”. La sabiduría no se puede descargar, hay que construirla, construirla con otros y en un ambiente que dé las herramientas.

Las universidades debemos tomar esto en serio y en UNITEC lo estamos haciendo. Nuestra Visión 2030 es un compromiso concreto: construir una universidad más humana, donde acompañemos a cada joven a convertirse en su mejor versión, desarrollando no solo sus capacidades técnicas sino las humanas. Porque al final, la pregunta que León XIV nos deja no es sobre tecnología — es sobre nosotros: ¿qué tipo de educadores queremos ser, y qué tipo de personas queremos formar?