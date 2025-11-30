Magnate mexicano llama a frenar el narcosocialismo y pide a hondureños votar por Asfura

Tegucigalpa – El empresario y magnate mexicano, Ricardo Salinas Pliego llamó a frenar el narcosocialismo en la región y pidió votar por el presidenciable nacionalista Nasry Asfura en los comicios generales hondureños.

En la misma línea del presidente de EEUU, Donald Trump, el magnate azteca planteó que “hoy es un día importante para el futuro de Hispanoamérica, es indispensable frenar de raíz al narcosocialismo que tiene en la miseria a Honduras y seguir erradicando a los comunistas en nuestro bello continente”.

Agregó que “espero que la gente le dé su voto y respaldo a Tito Asfura, la opción que representa a la resistencia contra el cáncer de la izquierda”.

Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México según Forbes, puntualizó que “debemos defender el estado de derecho y a las instituciones que nos permiten vivir en libertad, no importa el lugar donde esta se vea amenazada. Vida, Propiedad y Libertad!!!!”.

Este domingo, Honduras celebra elecciones generales para elegir al sucesor de Xiomara Castro en la presidencia de la República, así como al pleno de 128 diputados del Congreso Nacional y 298 alcaldes de todo el país. JS