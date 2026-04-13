Magistrados suspendidos del TJE interponen recurso de amparo ante la CSJ ante juicio político

Tegucigalpa– Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), presentaron esta mañana un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras el juicio político.

El magistrado suspendido Mario Morazán, junto a los otros suplentes, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.

(Leer): Juicio político pasa factura a quienes socavaron la democracia

Según Morazán el recurso es porque se ha violentado el estado de derecho.

Indicó que muchos de los diputados ya han expresado su voluntad en el juicio, entonces ellos ya sentenciaron la figura antes de someterse al mismo.

(Leer): Con 91 votos el CN admite denuncia de juicio político para Morazán y Ochoa

Afirmó que el juicio político es contrario a lo que emana la Convención Interamericana, por lo que no se pueden someter a ese juicio político.

El juicio político aprobado en su contra en el Congreso Nacional no debe de proceder, según señalaron los magistrados suspendidos del TJE.

Morazán denunció que el proceso que enfrenta no es un hecho aislado, sino que, según sus palabras, se trata de una “persecución”, en medio del contexto del juicio político en su contra.

Señaló que el desarrollo del caso dependerá de la respuesta que emita la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del secretario del Congreso Nacional de Honduras, a la espera de una posible suspensión del procedimiento si se respeta el debido proceso.

Asimismo, el funcionario afirmó que existe presión e injerencia política en el caso, mencionando al diputado Jorge Cálix, a quien señaló como una figura que, según él, ha influido en la realización del juicio político.

El magistrado cuestionó la legitimidad de su papel dentro del Congreso y lo señaló como una figura que estaría interviniendo en el proceso desde posiciones de poder «Jorge Cálix es diputado mediante un fraude de ley, es un fraude… Por un lado es un tonto útil que esta haciendo mandados y por otro un ser lleno de odio.», apuntó. IR