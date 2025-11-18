Suspenden audiencia para magistrados del TJE y se eleva a pleno de la CSJ para designación de juez

Tegucigalpa – Tras la recusación interpuesta por la defensa de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, fue suspendida la audiencia programada para este día para ambos magistrados, informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.

Detalló que tras la suspensión de la audiencia, se resolverá la recusación interpuesta por la defensa de los magistrados contra la titular de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando y el mismo pasará al pleno de magistrados del Poder Judicial para designación de un nuevo juez.

Se informó que la titular de la CSJ rechazó la recusación aduciendo que ella no ha formado ni tenido ningún cargo en el partido Libertad y Refundación, asimismo, la recusación indica que tanto Ráquel Obando como la presidenta de la República son amigas y puede haber injerencia en sus decisiones, por lo que la magistrada presidenta le dio tramite a la recusación.

En ese sentido, será el pleno de magistrados el que tomará la decisión de designar a un nuevo juez natural que llevará el caso de ambos magistrados del TJE.

Juez Natural Designado resuelve dar trámite a la recusación presentada por la representación legal de los ciudadanos Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona. En consecuencia, fue suspendida la audiencia de declaración de imputado que había sido señalada para este día y se… pic.twitter.com/KATIyt0aBp — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 18, 2025

Más temprano informábamos

Magistrados del TJE se representan hoy a audiencia ante la CSJ

Tegucigalpa – El abogado Oliver Erazo detalló que sus defendidos los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, se presentarán este martes a las 2:00 de la tarde a la audiencia programada, sin embargo, espera que la misma no se realice, porque todos los procedimientos que se han realizado contra ellos han sido fuera de la ley.

Detalló que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando fue recusada por lo que el pleno de magistrados deben de resolver esa recusación y nombrar a otro magistrado.

Sostuvo que el pueblo hondureño debe de tener claro cuáles son los procesos a seguir y no la narrativa que nos quieren imponer desde el nombramiento de una comisión ad hoc y que a raíz de esa designación están violentando la ley.

Dicha comisión notifica al Ministerio Público que no procede un antejuicio contra ellos, por lo que la Fiscalía interpuso requerimientos fiscales.

“En ese sentido, nosotros como defensa interponer recursos de nulidad ante estas acciones que violentan la ley, que deben de resolver también, pero sin haber dejado transcurrir el caso nombran juez natural y eso tampoco debe de ser así, por lo que el camino fue la recusación y que será el pleno el que debe de resolver”, detalló.

Afirmó que en Honduras no hay garantías de nada para nadie, la única confianza que podemos dar es que respeten el derecho y la supremacía de la ley en el Poder Judicial.

“Nunca se había visto esta situación en ningún tribunal de Centroamérica, pero conocemos la ley y le vamos a enseñar al pueblo hondureño que se puede lograr que se respete la ley aunque hayan valladares”, apuntó. IR