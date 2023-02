Magistrados del PL son el fiel de la balanza en las decisiones de la CSJ: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano, dijo que con el consenso que lograron las fuerzas políticas ha ganado Honduras porque la oposición tiene nueve magistrados, y Libre no tendrá oportunidad de lograr sus objetivos partidistas.

“No hay constituyente se les acabaron los planes”, dijo dirigiéndose a Libre.

El Partido Nacional, dice hoy misión cumplida porque hoy se logró un objetivo importante “hoy no hay una Corte a la medida de Libre y a la medida de Mel, no tienen una Corte para los planes ideológicos que ustedes quieren tener querían tener mayoría ocho magistrados y no lo lograron”.

De igual forma, destacó que con dicho consenso se logra blindar temas de familia y otros como la prohibición del aborto, y se logra frenar la agenda de Libre.

Dijo que los cuatro magistrados designados por el Partido Liberal son el fiel de la balanza y los invitó a mantenerse incólumes hasta el 16 de febrero de 2030.

Puntualizó que el Partido Nacional le cumplió a Honduras con la escogencia de los cinco profesionales para desempeñar el cargo de magistrados. “Hoy Honduras ganó, viva la libertad, viva la democracia y viva Honduras”, concluyó. JS