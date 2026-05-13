Magistrados defienden que el Poder Judicial elija a miembros del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa– El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fernando Padilla, defendió que sea el propio Poder Judicial el encargado de elegir a los integrantes del futuro Consejo de la Judicatura.

“Como va a ser un gobierno de jueces y magistrados, quienes deberían elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura debe ser el propio Poder Judicial”, manifestó.

Padilla explicó que el planteamiento forma parte del borrador de la nueva “Ley del Consejo de la Judicatura”, documento que actualmente se encuentra en su etapa final de revisión por parte de una comisión delegada por el pleno de magistrados.

Seguidamente, declaró que según el artículo 9 del anteproyecto, el Consejo estaría conformado por “un representante del pleno de la Corte Suprema de Justicia, tres representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados, un representante de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y dos miembros suplentes».

El magistrado señaló que esta propuesta surge además a raíz de cuestionamientos planteados anteriormente sobre posibles intromisiones de otros poderes del Estado en la conformación de este órgano judicial.

“Uno de los alegatos que se interpuso en su momento fue que había una cierta intromisión del Poder Legislativo al Poder Judicial en cuanto a la elección”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo esquema busca que la administración y supervisión judicial quede en manos de funcionarios del propio sistema de justicia.

Al concluir sus declaraciones Padilla agregó que el anteproyecto ya presenta un avance cercano al 95 % y posteriormente será remitido al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación. AD