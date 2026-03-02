Magistrado Ricardo Montes asume la presidencia del TSC

Tegucigalpa – El magistrado Ricardo Montes Nájera asumió este lunes la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como parte de la rotación que se da cada año en esta institución contralora.

Montes Nájera sustituye al magistrado Gustavo Medina Rodríguez que estuvo un año como presidente del TSC.

El nuevo presidente del TSC garantizó que velará por la gestión eficaz y eficiente de los bienes y recursos del Estado, haya una administración transparente y promover valores éticos y morales.

Señaló que su agenda de trabajo incluirá fortalecer las auditorías concurrentes, las unidades de auditorías internas, acompañar a las alcaldías y hacer alianzas con organismos de lucha contra la corrupción.

Mientras que el magistrado Jorge Medina defendió que en su gestión se fortaleció el control interno, se certificó a nivel internacional a un equipo auditor, auditorías e investigaciones especiales. AG