Magistrado Morazán dice que juicio político y requerimiento fiscal pueden darse de forma paralela

Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán señaló que la fiscalía contra delitos electorales será la que determine en qué momento presentará los requerimientos fiscales contra sus compañeros, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Morazán argumentó que debido a que al Ministerio Público lo rige el principio de inevitabilidad, “eso quiere decir que cuando tiene acreditado un delito y quiénes son sus probables responsables, como es este caso, según lo ha manifestado, es inevitable la presentación de un requerimiento fiscal”.

A diferencia de otros profesionales del derecho que señalan que lo que corresponde es un juicio político en el Congreso Nacional y no una actuación del PM, el representante de Libertad y Refundación (Libre), en el TJE considera que “puede darse de manera simultánea un juicio político y una acción penal a través de un requerimiento fiscal porque tienen propósitos totalmente distintos”.

Morazán afirmó que el juicio político tiene como propósito la destitución del funcionario y no la acción penal. VC