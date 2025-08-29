Magistrado Miranda considera necesario que CSJ realice un concurso de plazas

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Walter Miranda, consideró necesario que este poder del Estado realice un concurso de plazas.

“Desde que tomamos posesión en 2023 hemos estado platicando que se convoque a concursos, es necesario y así lo establece la Ley de la Carrera Judicial”, dijo Miranda a periodistas que cubren la fuente judicial.

Comentó que se necesita asignar personal en las plazas que quedaron vacantes por funcionarios que se jubilaron, reciben pensiones o fueron despedidos de la CSJ.

Miranda resaltó que el Ministerio Público realice un concurso de plazas señalando que llevaba varios años como el Poder Judicial de no cubrir los puestos que quedaban vacantes.

Señaló que quiere que los abogados habilitados presenten sus papeles y participen en el concurso para que les asignen las plazas que están vacantes.

“Debemos convocar a concursos para llenar esas plazas de acuerdo a los méritos de los postulantes para que formen parte de la familia del Poder Judicial y así poder mejorar el sistema de impartición de justicia”, expresó.

Asimismo, se refirió a que la Secretaría de Finanzas les está otorgando fondos para poder otorgar la jubilación a algunos empleados para que puedan gozar los derechos que obtuvieron en el Poder Judicial.

Añadió que la otorgación de la jubilación depende del presupuesto que tenga el Poder Judicial y que solo ha podido otorgar los derechos a algunos empleados.

Sobre los otros empleados que no han podido gozar los beneficios de la jubilación, subrayó que deben de tener paciencia añadiendo que se hizo una lista de prioridades. AG