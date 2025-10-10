Magistrado Mario Morazán denuncia decisiones irregulares en el TJE

Tegucigalpa – El magistrado Mario Morazán denunció este viernes la toma de decisiones irregulares de parte de sus compañeros en el pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Morazán envió una carta de oficio a la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, exponiéndole las resoluciones del TJE en los expedientes del diputado Jorge Cálix, Cristian Adalid Villalobo, Martín Fernández Guzmán y Elsa Fernández Guzmán.

Denunció que la agenda de la sesión del TJE fue realizada por los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, sin tener en cuenta su participación y no hubo convocatoria para integrar un suplente.

Morazán consideró que la sesión del pleno del jueves fue una simulación que no tiene validez alegando que no se cumplió con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Electoral añadiendo que solo hubo dos magistrados.

Sobre las resoluciones en los expedientes de Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo de implementar medidas cautelares de suspensión del acto, lamentó que se hiciera sin contar con una información de soporte. AG