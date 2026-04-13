Juicio político: Magistrado Mario Morazán presenta sus alegatos ante comisión del CN

Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán se presentó esta mañana a la comparecencia ante una comisión legislativa por la denuncia de juicio político en su contra.

– Calificó de “una barbaridad” que sea sometido a juicio político y lo atribuyó a sus posturas sobre la inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho.

El funcionario suspendido del cargo mientras se desarrolla el juicio político, presentó de entrada una recusación contra uno de los miembros de la comisión especial legislativa –Kilvett Zabdiel Bertrand– de quien dijo llevó un video como evidencia sobre declaraciones contra él, lo que se constituye como prejuzgamiento.

El diputado Alberto Cruz detalló la denuncia en contra del magistrado Morazán con la venía de la presidenta de la comisión, Tania Pinto. De su lado el funcionario suspendido se quejó que le generaba malestar que el congresista Bertrand estuviera usando su aparato móvil mientras se le leía la denuncias.

Seguidamente, la legisladora Pinto aceptó el medio de prueba de la recusación contra Bertrand, pero le aclaró que no era un procedimiento judicial, sino un juicio político.

“La ley de juicio político es inconvencional, la Corte Interamericana de derechos Humanos ha pedido que sea reformada esta ley”, se quejó Morazán, quien señaló que presentó un recurso de amparo convencional con suspensión del acto reclamado.

Culpó a Jorge Cálix por el sometimiento a juicio político que es objeto este lunes.

Durante su defensa, el magistrado Morazán denunció colusión del magistrado presidente del TJE, Mario Flores, y su asistente Roberta Lara, de quien dijo fue también mano derecha de David Matamoros Watson y la que seguramente le hizo las preguntas al diputado Bertrand, que es su yerno.

Morazán calificó de “una barbaridad” que sea sometido a juicio político y lo atribuyó a sus posturas sobre la inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho.

Citó que las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall se habían pronunciado sobre la no inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho.

Morazán indicó que en la resolución de sus compañeros del TJE deciden la inscripción de Cálix y alegan que existió “inasistencia injustificada” cuando ni siquiera su convocado a pleno porque lo que hubo fue una disposición “ilegal e indebida”.

Alegó que nunca supo que la ahora extinta magistrada Suyapa Barahona padecía de una enfermedad terminal. Adicionó que se enteró que su homóloga estaba enferma por Jorge Cálix, quien declaró que “la magistrada en cualquier momento se moría, la instrumentalizaron”, señaló.

Defendió que nunca tuvieron reglamentación para las reuniones por la plataforma ZOOM y por eso nunca se prestó para hacerlas bajo esa modalidad. Mencionó que las sesiones del TJE se paralizaron porque la magistrada Barahona tuvo que acudir a tratamientos médicos.

“Todas mis actuaciones han sido apegadas a derecho”, reiteró Morazán y se jactó como fiscal de carrera del Ministerio Público conoce las leyes de Honduras.

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