Magistrado Mario Díaz reconoce retroceso en combate a la corrupción tras salida de la MACCIH

Tegucigalpa.- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, afirmó que la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), representó un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país, al considerar que este organismo aportaba una alta capacidad técnica para la investigación de casos de alto impacto.

Díaz señaló que el Poder Judicial está abierto al escrutinio público y a las observaciones de la sociedad civil, al considerar que la auditoría social contribuye a fortalecer las instituciones. En ese sentido, manifestó que cualquier informe o crítica dirigida al sistema de justicia será analizado con apertura para determinar si existen aspectos que deban corregirse o mejorar.

El magistrado reconoció que el combate a la corrupción enfrenta importantes desafíos y recordó que la decisión del Congreso Nacional de poner fin al mandato de la MACCIH provocó una disminución en la capacidad de investigación de este tipo de delitos.

«No podemos negar que eso implicó un bajón en el combate a la corrupción», expresó.

Asimismo, indicó que los cambios registrados en el Ministerio Público y dentro del propio Poder Judicial también han influido en el ritmo de judicialización de algunos expedientes.

Aseguró que la Corte Suprema mantiene el compromiso de resolver los casos que llegan a conocimiento de los jueces en el menor tiempo posible y con apego a la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales.

Reiteró que la corrupción continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta Honduras y sostuvo que todas las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de combatirla con firmeza.

Apuntó que el país debe retomar esfuerzos para fortalecer las capacidades de investigación y evitar que este flagelo siga afectando la institucionalidad y la confianza ciudadana. IR