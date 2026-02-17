Magistrado Mario Díaz cuestiona reforma que reduciría atribuciones administrativas de la presidenta de la CSJ

Tegucigalpa- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, se pronunció en contra de la iniciativa de ley aprobada en su primer debate por el Congreso Nacional, la cual busca reducir la potestad administrativa de la presidenta del máximo órgano judicial del país.

Díaz consideró que la reforma “no es correcta ni conveniente” en los términos en que ha sido planteada, y sugirió que, en lugar de realizar modificaciones parciales, lo adecuado sería reformular y elaborar una nueva ley del Consejo de la Judicatura.

“Desde nuestro punto de vista, lo que conviene es que se reformule, que se redacte y que se elabore una nueva ley del Consejo de la Judicatura. Esa ley es la que debe venir a establecer claramente la separación de la función jurisdiccional de la función administrativa”, expresó el magistrado.

Asimismo, Díaz señaló que los magistrados no deberían estar dedicados a labores administrativas, ya que esto afecta directamente el desempeño de su función principal.

“Los magistrados no debemos estar dedicados a trabajos administrativos porque eso hace que la función jurisdiccional, que es la más importante que nosotros debemos asumir, no tengamos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Vamos a estar distraídos en tareas administrativas y eso no es correcto en una administración moderna de un Poder Judicial”, sostuvo.

Las declaraciones del magistrado surgen en medio del debate legislativo sobre la reforma impulsada en el Congreso Nacional, que ha generado diversas reacciones dentro del sector judicial y político del país. Díaz insistió en que cualquier cambio debe orientarse a fortalecer la independencia y eficiencia del sistema judicial, garantizando una clara división entre las funciones administrativas y jurisdiccionales.LB