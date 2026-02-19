Magistrado Díaz recuerda que hay un tiempo perentorio para redactar Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, recordó hoy que existe un tiempo perentorio para redactar la Ley del Consejo de la Judicatura.

“Se ha determinado por el Poder que hay un tiempo perentorio para que se proceda a la redacción de esta ley”, expresó.

En ese orden, exhortó a los actores involucrados a multiplicar esfuerzos para redactar esta ley en tiempo y forma.

“Lo que nos corresponde a nosotros como jueces es apurarnos un poco para poder tener ya finiquitado el proyecto de decreto y poder remitirlo al Legislativo”, agregó.

Es un trabajo que han venido desarrollando los propios jueces del Constitucional, afirmó.

Diez años se van a cumplir –el 15 de marzo– desde que se declaró inconstitucional la ley que creó al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (CJCJ), y que durante su funcionamiento dejó una estela de actos irregulares que provocaron su desaparición.

La creación de un nuevo Consejo de la Judicatura toma vigencia luego que el Congreso Nacional aprobara, la noche del martes, una ley que desconcentra el poder absoluto en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La iniciativa fue modificada y se aprobó que mientras se elijan los miembros del Consejo de la Judicatura, será el pleno de magistrados del Supremo, que actuará de manera colegiada, y los que ejercerán la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.

Para las facultades disciplinarias y de despidos, el pleno del Supremo debe aprobar un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan dichos procedimientos. (RO)