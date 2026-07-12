Magistrado Díaz reconoce lento avance en mora judicial, pero confía en mejorarla al final de la actual gestión de la CSJ

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz reconoció un lento avance para atender la mora judicial en el país, sin embargo expresó que confía que al término de la actual gestión se den pasos firmes para ofrecer un mejor servicio a la población.

– La prioridad debe ser cómo podemos mejorar las resoluciones judiciales, especialmente en materia laboral, reconoció el alto juez Mario Díaz.

Sobre la mora judicial, refirió que “debo de decirlo, lastimosamente avanza a paso lento porque hay circunstancias concretas que nos impiden avanzar como es el presupuesto para mejorar en el personal y la infraestructura y el uso de las tecnologías”.

El alto magistrado de la República reconoció sobre la urgente necesidad de avanzar en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en el manejo de expedientes digitales. Sobre las audiencias virtuales, las catalogó como “un éxito” y un paso importante para la impartición de justicia en el país.

En la entrevista con Proceso Digital, el magistrado Mario Díaz refirió que el Poder Judicial necesita un 25 % más de empleados judiciales para atender a la población.

Especificó que en la Sala de lo Penal ingresan hasta 600 expedientes al año y se tiene la capacidad de conocer entre 300 y 350, por lo que existe un déficit de personal que debe ser cubierto.

En torno a la gestión de la expresidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, reconoció que existieron cuestionamientos por algunos nombramientos que ella hizo porque no se siguieron los procedimientos establecidos en la ley.

Sobre la independencia judicial, valoró que los funcionarios judiciales tienen todo el entramado para actuar conforme a las facultades que les brinda la legislación. “La independencia es cuestionable en el país porque la Corte Suprema siempre ha estado sometida a los vaivenes de la política, pero el juez debe actuar con autonomía e independencia”, manifestó.

Mientras, a lo referente al Consejo de la Judicatura, indicó que el proyecto enviado al Congreso Nacional señala que este debe ser nombrado por las más altas autoridades de la CSJ con el afán que la ley no contravenga las disposiciones que ahí se tomen. JS