Magistrado Díaz pide avanzar con la Ley del Consejo de la Judicatura en vez de reformar un decreto transitorio

Tegucigalpa – El magistrado del Poder Judicial, Mario Díaz pidió detener el debate en el Congreso Nacional sobre eliminar las facultades a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando y que se avance con la Ley del Consejo de la Judicatura.

Según el magistrado, el tema no es si le quitan o no facultades a la presidencia del Poder Judicial, es tema es si este cambio institucional es el más adecuado en las circunstancias que vive la CSJ.

“El problema radica en que no hay una ley actualizada de la carrera judicial moderna de manera consensuada tanto por el legislativo y el judicial que somos los directamente los interesados o afectados por la vigencia de esta norma”, sostuvo.

En ese sentido, pidió a los diputados del Congreso Nacional detener el debate y tratar de avanzar con la Ley del Consejo de la Judicatura.

“No me parece adecuado que se reforme un decreto que es transitorio y lo correcto es que se proceda con la aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura”, reiteró.

Afirmó que se necesita una ley que no violente la independencia judicial, que respete los preceptos constitucionales y que se apegue a la sentencia que estableció la ley anterior que sí violentó preceptos constitucionales, por lo que es importante que también se apeguen a esa sentencia para poder definir una ley moderna que responda a las necesidades e intereses del país y del poder Judicial. IR