Magistrado Diaz confirma suspensión temporal de ascensos y contratos en CSJ

Tegucigalpa- El magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, informó que los ascensos y contratos en el Poder Judicial se encuentran suspendidos en cumplimiento del decreto promulgado por el Congreso Nacional de Honduras.

Según Díaz, el decreto establece que mientras no se apruebe la Ley del Consejo de la Judicatura, el Pleno de magistrados de la CSJ debe crear un mecanismo que regule las contrataciones, traslados, nombramientos y demás movimientos de personal.

Añadió que para tal fin, la CSJ nombró una comisión encargada de elaborar dicho procedimiento, el cual será presentado al pleno para su revisión y aprobación antes de implementarse, garantizando así que cualquier gestión de personal se realice dentro del marco legal establecido.

Lo anterior tras denuncias que se han hecho en cuanto a que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, brindó una serie de acuerdos, ascensos y nombramientos de jueces a discreción.

Las mismas se habrían dado incluso después que el Congreso Nacional le quitara “súper poderes” a la figura de la Presidencia de la CSJ, y trasladara esa atribución al pleno de magistrados del Supremo.LB