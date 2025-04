Magistrado Díaz asegura que la CSJ labora con normalidad y descarta sesión de pleno

Tegucigalpa – El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz afirmó que todas las salas de esa institución están laborando con normalidad y descartó que se les haya convocado a sesión de pleno.

“Hasta el momento no hay convocatoria a sesión de pleno como ha trascendido en medios de comunicación, todos están laborando normalmente”, defendió.

Indicó que el magistrado Luis Fernando Padilla debe de estar desarrollando una reunión en su sala junto a los otros magistrados que lo integran, y que no hay ningún problema.

Al ser consultado sobre una posible investigación en contra del magistrado Padilla, dijo que trasciende en medios de comunicación que está siendo investigado, pero que a él no le consta, “no se nada al respecto”, sostuvo.

Indicó que todas las salas están trabajando con normalidad.

Aseguró que posiblemente sean convocados durante el resto de la semana.

“Nosotros al interior de la Corte no tenemos ningún problema, todos están trabajando normalmente, no hay nada que altere, hasta el momento se ha cumplido las rotaciones, no tengo información diferente, por lo que debe de haber tranquilidad”, reiteró.

Dijo que el reto es seguir actuando con responsabilidad, cada quien cumpliendo con lo que le corresponde.

En la Sala Penal hay más de dos mil expedientes que se están evacuando la mora judicial, apuntó. IR