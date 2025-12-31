Magistrado del TJE critica al CNE por no resolver impugnaciones

Tegucigalpa – El integrante del pleno de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, criticó este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) por no resolver las impugnaciones presentadas por candidatos en los comicios generales.

“Quiero hacer un reclamo al Consejo Nacional Electoral porque lo que ellos han hecho un acto de irresponsabilidad e incumplimiento de sus deberes”, declaró al noticiero Hoy Mismo.

Comentó que el TJE es un tribunal de segunda instancia, porque primero impugnan ante el CNE, sin embargo, este órgano electoral no resolvió la mayoría de las impugnaciones presentadas.

Morazán estimo que hay alrededor de 250 impugnaciones en el CNE que no fueron resueltas por falta de pronunciamiento.

En ese sentido, explicó que los candidatos que impugnaron las elecciones generales pueden acudir al TJE mediante la figura de “negativa ficta”, que es un silencio jurídico de una autoridad que no responde a una petición ciudadana dentro de un plazo legal

Indicó que el 15 de diciembre venció el plazo para presentar impugnaciones ante el CNE, y debido a que este organismo no resolvió, los solicitantes tendrán que esperar hasta el 5 de enero de 2026 para una resolución.

Por otro lado, los candidatos que no presentaron impugnaciones pueden apelar ante el TJE hasta el viernes 2 de enero.

Aunque estimó que el TJE no pueda resolver los casos de apelaciones antes que sea la toma de posesión en enero. AG