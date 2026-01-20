Magistrada Isbela Bustillo recuerda que intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa – La magistrada Isbela Bustillo reafirmó este lunes que el intérprete de la Constitución de la República es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en referencia a los recursos interpuestos en contra del decreto 58-2025 que ordena hacer un recuento de las actas de las elecciones generales.

En declaraciones al noticiero TN5 Estelar, manifestó que el CNE no está obligado a cumplir lo exigido por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Dijo que uno de los principios democráticos es la alternancia en el poder para evitar que alguien se apropie del poder, y los hondureños pueden descansar tranquilos.

“El artículo 184 y 316 de la Constitución, estamos obligados a respetar, ninguna persona puede apoderarse de un espacio jurídico que no le corresponde”, expresó.

La magistrada de la Sala de lo Constitucional señaló que ninguna persona natural, política o jurídica puede hacer interpretaciones particulares de la Constitución.

Remarcó que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de dar la declaratoria oficial de un proceso electoral, y que todos los ciudadanos están obligados a respetar.

Bustillo enfatizó que la Sala de lo Constitucional no puede hacer más allá que lo que atribuye la Constitución de la República que es juzgar.

Cabe recordar que este lunes, la Sala de lo Constitucional admitió la mayoría de los recursos, sin suspensión del acto reclamado, en contra del decreto 58-2025 que ordena un recuento de todas las actas de las elecciones generales. AG