Magistrada Isbela Bustillo exhorta a respetar la Constitución ante cuestionado Estado de Excepción

Tegucigalpa – La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Isbela Bustillo, expresó su respaldo a las preocupaciones planteadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) respecto al Estado de Excepción que se mantuvo vigente en Honduras casi durante todo el mandato de la expresidenta Xiomara Castro.

Bustillo señaló que el informe de ambas instituciones cuestiona la falta de ratificación, por parte del Congreso Nacional, de al menos ocho decretos vinculados a la medida, la cual —según subrayó— no demostró resultados que justifiquen su continuidad.

“La función del Poder Judicial y de los organismos de control es velar porque no se restrinjan derechos y se respete la Constitución”, afirmó la magistrada, quien recordó que emitió su voto favorable para admitir recursos de amparo contra acciones del anterior Poder Ejecutivo que, a su juicio, se realizaron fuera del marco constitucional. (PD)