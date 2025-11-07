Magistrada del TJE Miriam Barahona defiende la ejecución inmediata de las sentencias del Tribunal

Tegucigalpa- La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, reaccionó a través de su cuenta en la red social X, luego de que el Ministerio Público (MP), mantiene su solicitud de un antejuicio en su contra y en contra de su homólogo Mario Flores Urrutia, por el presunto delito de prevaricato judicial.

En su publicación, Barahona escribió: “La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del TJE son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento, salvo lo establecido en el artículo 53 de la CRH. Me avasalla su talento, de cuidar las chambitas”.

La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del @TjeHonduras son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento, salvo lo establecido, en el artículo 53 de la CRH. Me avasalla su talento, de cuidar las chambitas!!! 👑 — msbr1976@gmail.com (@msbr1976) November 7, 2025

El comentario de la magistrada surge luego de que el MP presentara una petición de antejuicio en su contra por la sentencia emitida en el caso de los diputados de los departamentos de Olancho y Valle, resolución que generó controversia en el ámbito político y jurídico. Misma que tampoco el CNE, acató.

De acuerdo con las autoridades judiciales, este viernes se conocerá la resolución sobre la admisión o no del antejuicio contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, quienes son acusados de haber emitido una resolución contraria a la ley en el ejercicio de sus funciones.

La magistrada Barahona defendió la legalidad y obligatoriedad de las resoluciones del TJE, recordando que las mismas son “de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento”, salvo en los casos expresamente señalados por la Constitución.

El proceso será conocido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá determinar si existen méritos suficientes para que ambos magistrados enfrenten el procedimiento penal solicitado por el Ministerio Público.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate entre analistas y juristas, quienes advierten sobre las tensiones entre el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia Electoral, y ahora también la Corte Suprema de Justicia, en vísperas del proceso electoral general de 2025.LB